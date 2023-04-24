Емельянов - Кизюкин Антон Емельянович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти15.08.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Туманова Агафья Емельянова
Мать ребёнка: Емельянова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Емельянова Мария Тимофеевна
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Володина Феодосия Емельянова
Мать ребёнка: Емельянова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Емельянова Мария Тимофеевна
Смерть
15.08.1889