Емельянов - Кизюкин Антон Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов - Кизюкин Антон Емельянович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

15.08.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Туманова Агафья Емельянова

Мать ребёнка: Емельянова Мария Тимофеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Емельянов Ефим Антонович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Тимофеевна

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Володина Феодосия Емельянова

Мать ребёнка: Емельянова Мария Тимофеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизюкин Петр Антонович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Тимофеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.08.1889
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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