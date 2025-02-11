Емельянова Мария Тимофеевна
женский, родилась 1822
умерла 05.06.1873, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Кизюкин Петр АнтоновичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.06.1873
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область