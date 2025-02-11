Емельянова Мария Тимофеевна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Емельянова Мария Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1822

умерла 05.06.1873, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Кизюкин Петр АнтоновичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизюкин Петр Антонович

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.06.1873
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: рак

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