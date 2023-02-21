Торишний Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Торишний Антон -
Мать: Торишняя Старшая - ДНК
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Торишняя Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)
Рождение ребёнка
17.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Не Знаю Шура Александровна
Мать ребёнка: Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Котова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)
Рождение ребёнка
1968
Сын: Торишний Николай Александрович
Мать ребёнка: Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)
Смерть
Неизвестно