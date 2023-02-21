Торишний Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торишний Александр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Торишний Антон -

Мать: Торишняя Старшая - ДНК

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Торишняя Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)

Рождение ребёнка
17.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Не Знаю Шура Александровна

Мать ребёнка: Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Котова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)

Рождение ребёнка
1968

Сын: Торишний Николай Александрович

Мать ребёнка: Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)

Смерть
Неизвестно
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