Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Торишняя Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Торишний Александр Антонович
Рождение ребёнка
17.12.1930
Дочь: Варёхина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Торишний Александр Антонович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Не Знаю Шура Александровна
Отец ребёнка: Торишний Александр Антонович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Котова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Торишний Александр Антонович
Смерть
1944
Рождение ребёнка
1968
Сын: Торишний Николай Александрович
Отец ребёнка: Торишний Александр Антонович