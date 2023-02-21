Торишняя Наталья Степановна (Стефановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Торишняя Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Торишний Александр Антонович

Рождение ребёнка
17.12.1930

Дочь: Варёхина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Торишний Александр Антонович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Не Знаю Шура Александровна

Отец ребёнка: Торишний Александр Антонович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Котова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Торишний Александр Антонович

Смерть
1944
Рождение ребёнка
1968

Сын: Торишний Николай Александрович

Отец ребёнка: Торишний Александр Антонович

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