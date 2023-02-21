Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Не Знаю (Торишняя) Шура Александровна
Не Знаю (Торишняя) Шура Александровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Женский
Отец
Торишний Александр Антонович
1909 г.р.
Мать
Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Торишний Александр Антонович
Мать:
Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия