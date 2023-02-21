Не Знаю (Торишняя) Шура Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Не Знаю (Торишняя) Шура Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Торишний Александр Антонович

Мать: Торишняя Наталья Степановна (Стефановна)

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