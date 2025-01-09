Денисьев Александр Дмитриевич
мужской, родился 27.06.1790
умер 1865, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Дети
Денисьев Владимир Александрович30.10.1822 г.р.
Денисьева Елена Александровна14.05.1826 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисьева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисьева Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1822
Сын: Денисьев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.05.1826
Дочь: Денисьева Елена Александровна
Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
После 1830
Дочь: Благовидова (Денисьева) Анна Александровна
Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.07.1831
Дочь: Георгиевская (Денисьева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна
Смерть
1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург