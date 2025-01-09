Денисьев Александр Дмитриевич 27.06.1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Денисьев Александр Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.06.1790

умер 1865, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна1794 г.р.
Дети
Денисьев Владимир Александрович30.10.1822 г.р.
Денисьева Елена Александровна14.05.1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисьева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисьева Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.10.1822

Сын: Денисьев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.05.1826

Дочь: Денисьева Елена Александровна

Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна

Курск, город Курск, Курская область

Рождение ребёнка
После 1830

Дочь: Благовидова (Денисьева) Анна Александровна

Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.07.1831

Дочь: Георгиевская (Денисьева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна

Смерть
1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

смерть: Николаевкисй военный госпиталь

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