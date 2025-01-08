Георгиевская (Денисьева) Мария Александровна
женский, родилась 26.07.1831
умерла 1916, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецДенисьев Александр Дмитриевич27.06.1790 г.р.
МатьДенисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна1794 г.р.
Супруги
Георгиевский Александр Иванович31.07.1830 г.р.
Дети
Георгиевский Владимир Александрович18.05.1859 г.р.
Георгиевский Лёв Александрович28.08.1860 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1831
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1859
Сын: Георгиевский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1860
Сын: Георгиевский Лёв Александрович
Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1863
Сын: Георгиевский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1866
Дочь: Делоне (Георгиевская) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1869
Сын: Георгиевский Борис Александрович
Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1870
Дочь: Анникова (Георгиевская) Софья Александровна
Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович
Смерть
1916