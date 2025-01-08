Георгиевская (Денисьева) Мария Александровна 26.07.1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Георгиевская (Денисьева) Мария Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.07.1831

умерла 1916, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Денисьев Александр Дмитриевич27.06.1790 г.р.
Мать
Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна1794 г.р.
Супруги
Георгиевский Александр Иванович31.07.1830 г.р.
Дети
Георгиевский Владимир Александрович18.05.1859 г.р.
Георгиевский Лёв Александрович28.08.1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1831

Отец: Денисьев Александр Дмитриевич

Мать: Денисьева (Шишкова) Елизавета Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгиевский Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгиевский Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1859

Сын: Георгиевский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
28.08.1860

Сын: Георгиевский Лёв Александрович

Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
30.10.1863

Сын: Георгиевский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.11.1866

Дочь: Делоне (Георгиевская) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
29.03.1869

Сын: Георгиевский Борис Александрович

Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
30.07.1870

Дочь: Анникова (Георгиевская) Софья Александровна

Отец ребёнка: Георгиевский Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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