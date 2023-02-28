Денисьева Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения14.05.1826
Дата смерти04.08.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1851
Дочь: Тютчева Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1860
Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович
г. Женева, Швейцария
Рождение ребёнка
22.05.1864
Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович
Смерть
04.08.1864
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния