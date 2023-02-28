Денисьева Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисьева Елена Александровна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

14.05.1826

Дата смерти

04.08.1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
20.05.1851

Дочь: Тютчева Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1860

Сын: Тютчев Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович

г. Женева, Швейцария
Рождение ребёнка
22.05.1864

Сын: Тютчев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович

Смерть
04.08.1864
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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