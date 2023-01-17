Тютчев Фёдор Фёдорович
Место рожденияг. Женева, Швейцария
Дата рождения11.10.1860
Дата смерти09.02.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1860
г. Женева, Швейцария
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гирс Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Тютчева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Тютчева Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Тютчева Мария Николаевна
Бракосочетание
Около 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тютчева Мария Николаевна
Смерть
09.02.1916
Бердичев, Житомирська область