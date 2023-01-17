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Тютчев Фёдор Фёдорович

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Место рождения

г. Женева, Швейцария

Дата рождения

11.10.1860

Дата смерти

09.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1860

Отец: Тютчев Фёдор Иванович

Мать: Денисьева Елена Александровна

г. Женева, Швейцария
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гирс Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Тютчева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Тютчева Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Тютчева Мария Николаевна

Бракосочетание
Около 1890

Жена: Абрасимова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тютчева Мария Николаевна

Смерть
09.02.1916
Бердичев, Житомирська область
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