Елькин Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1918
Сын: Елькин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Елькина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вылегжанина Лидия Валентиновна
Мать ребёнка: Елькина Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно