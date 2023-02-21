Елькина Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Елькин Александр Валентинович

Отец ребёнка: Елькин Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вылегжанина Лидия Валентиновна

Отец ребёнка: Елькин Валентин

Смерть
Неизвестно
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