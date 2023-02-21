Елькина Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1918
Сын: Елькин Александр Валентинович
Отец ребёнка: Елькин Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вылегжанина Лидия Валентиновна
Отец ребёнка: Елькин Валентин
Смерть
Неизвестно