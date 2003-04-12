Елькин Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1918
Дата смерти12.07.1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918
Отец: Елькин Валентин
Мать: Елькина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
14.05.1948
Сын: Елькин Виталий Александрович
Мать ребёнка: Елькина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
26.09.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елькина Анна Васильевна
Смерть
12.07.1967