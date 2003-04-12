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Елькин Александр Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1918

Дата смерти

12.07.1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918

Отец: Елькин Валентин

Мать: Елькина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
14.05.1948

Сын: Елькин Виталий Александрович

Мать ребёнка: Елькина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
26.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елькина Анна Васильевна

Смерть
12.07.1967
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