Лоскутов Яков (Иаков) Григорьев
Место рождения
Дата рождения26.09.1850 ст.
Дата смерти25.03.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
26.09.1850 ст.
МК Покровской церкви с. Марисола Уржумского уезда за 1850 г. У крестьянина починка Большого Ключа Григория Иванова Лоскутова и зж Александры Ивановны родился мальчик Иаков. Крещен 1.10.1850 года. Восп... Показать все
Бракосочетание
До 1873
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Лоскутова Александра Иаковлева Яковлевна
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
27.05.1876 ст.
Сын: Лоскутов Иаков Иаковлев Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
Л.21 об.
Рождение ребёнка
16.06.1877 ст.
Дочь: Лоскутова Ольга Иаковлева Яковлевна
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
18.06.1877 года крещение. Восприемники: Григорий Иванов Лоскутов и дочь девица отца Феодосия. Л. 167 об.
Рождение ребёнка
20.02.1879 ст.
Сын: Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
25.02.1879 года крещение. Восприемники: священник сей церкви (Марисолинской) Николай Иоаннов Шутихин. Лл. 440 об.
Рождение ребёнка
24.06.1882 ст.
Сын: Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
26.06.1882 года. Восприемники: Иван Григорьев Лоскутов. Л. 3777 об.-378
Рождение ребёнка
19.11.1886 ст.
Сын: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
крещение 20.11.1886 года. Родители: Кузнецовской волости п. Большого Ключа крестьянин Яков Григорьев Лоскутов и зж Пелагея Иванова. Восприемники: села Марисолы Иван Афанасьев Шишкин. Л. 59 об.-60
Упоминание
1891
Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в списке домохозяев Вятской губернии на 1891 год. Д. 1793, стр.15.
Рождение ребёнка
24.05.1893 ст.
Сын: Лоскутов Константин Иаковлев Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
26.05.1893 год крещение. Восприемники: родной сын Павел. Лл. 17 об.-18
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоскутова Раиса Иаковлева Яковлевна
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
Смерть
25.03.1907 ст.
25/27 марта Иаков Григорьев Л. 56 лет от водянки (или воспаления легких (Д.К.)) Л.351 об.