Лоскутова (Лоскутова) Александра Иаковлева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Лоскутова) Александра Иаковлева Яковлевна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Лоскутов Яков Григорьев

Мать: Лоскутова Пелагея Иванова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
23.01.1904 ст.

Муж: Лоскутов Дмитрий Иудин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених, 26 лет. Невеста девица Александра Иакова Григорьева Лоскутова дочь, 30 лет. Поручители: по жениху: Григорий Иудин и Федор Игнатьев Лоскутовы; по невесте: Иван Иудин Лоскутов и Кузнецовской во... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1904 ст.

Сын: Лоскутов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Лоскутов Дмитрий Иудин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: Василий Яковлев Лоскутов Лл. 455 об.-456
Рождение ребёнка
14.03.1908 ст.

Сын: Лоскутов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лоскутов Дмитрий Иудин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
15 марта 1908 года крещение. Восприемники: Михаил Иаковлев Лоскутов. Лл. 396 об.-397
Смерть
Неизвестно
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