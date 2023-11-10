Лоскутова (Лоскутова) Александра Иаковлева Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: Лоскутов Яков Григорьев
Бракосочетание
23.01.1904 ст.
Жених, 26 лет. Невеста девица Александра Иакова Григорьева Лоскутова дочь, 30 лет. Поручители: по жениху: Григорий Иудин и Федор Игнатьев Лоскутовы; по невесте: Иван Иудин Лоскутов и Кузнецовской во... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1904 ст.
Сын: Лоскутов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Лоскутов Дмитрий Иудин
Восприемники: Василий Яковлев Лоскутов Лл. 455 об.-456
Рождение ребёнка
14.03.1908 ст.
Сын: Лоскутов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Лоскутов Дмитрий Иудин
15 марта 1908 года крещение. Восприемники: Михаил Иаковлев Лоскутов. Лл. 396 об.-397
Смерть
Неизвестно