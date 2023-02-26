Анастасия Иванова
Место рожденияд.Яноки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Яноки
Бракосочетание
20.10.1793
Муж: Терентий Карпов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.03.1798
Сын: Герасим Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Карпов
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Лукия Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Карпов
Рождение ребёнка
04.01.1802
Дочь: Домника Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Карпов
Рождение ребёнка
24.03.1803
Сын: Захарий Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Карпов
Рождение ребёнка
07.03.1807
Сын: Василий Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Карпов
Бракосочетание
30.07.1807
Муж: Илья Григорьев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
1820