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Анастасия Иванова

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Место рождения

д.Яноки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Яноки
Бракосочетание
20.10.1793

Муж: Терентий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.03.1798

Сын: Герасим Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Карпов

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Лукия Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Карпов

Рождение ребёнка
04.01.1802

Дочь: Домника Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Карпов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1803

Сын: Захарий Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Карпов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1807

Сын: Василий Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Карпов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1807

Муж: Илья Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
1820
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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