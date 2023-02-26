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Терентий Карпов

Место рождения

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

09.05.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Карп

Мать: не указана

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1793

Жена: Анастасия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.03.1798

Сын: Герасим Терентиев

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Лукия Терентиева

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
04.01.1802

Дочь: Домника Терентиева

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1803

Сын: Захарий Терентиев

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1807

Сын: Василий Терентиев

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.05.1807
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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