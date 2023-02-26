Терентий Карпов
Место рожденияд.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти09.05.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Карп
Мать: не указана
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1793
Жена: Анастасия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.03.1798
Сын: Герасим Терентиев
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Лукия Терентиева
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
04.01.1802
Дочь: Домника Терентиева
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1803
Сын: Захарий Терентиев
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
07.03.1807
Сын: Василий Терентиев
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Смерть
09.05.1807