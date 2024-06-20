Бызова (Таскина) Соломия Перфильевна Вычислено 1766 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бызова (Таскина) Соломия Перфильевна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась Вычислено 1766 ст.

умерла Неизвестно

Отец
Таскин Перфил ГерасимовичС 1706 по 1717 ст. г.р.
Мать
Таскина Евдокия МихайловнаВычислено 1730 ст. г.р.
Супруги
Бызов Иван НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Бызова Ирина Ивановна16.04.1786 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766 ст.

Отец: Таскин Перфил Герасимович

Мать: Таскина Евдокия Михайловна

Бракосочетание
07.01.1782 ст.

Муж: Бызов Иван Николаевич

Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия

Венчан крестьянин Иван Николаев Бызов крестьянина Ефима Таскина на дочери девице Соломониде первым браком.

Рождение ребёнка
16.04.1786 ст.

Дочь: Бызова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Бызов Иван Николаевич

Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия

16.04.1786 У крестьянина Ивана Николаева Бызова дочь Ирина. Восприемники: Крестьянин Яков Аверьянов Полежаев, крестьянина Николая Бызова жена Устина Алексеева.

Смерть
Неизвестно

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