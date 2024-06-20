Бызова (Таскина) Соломия Перфильевна
женский, родилась Вычислено 1766 ст.
умерла Неизвестно
ОтецТаскин Перфил ГерасимовичС 1706 по 1717 ст. г.р.
МатьТаскина Евдокия МихайловнаВычислено 1730 ст. г.р.
Супруги
Бызов Иван НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Бызова Ирина Ивановна16.04.1786 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766 ст.
Бракосочетание
07.01.1782 ст.
Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.04.1786 ст.
Дочь: Бызова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Бызов Иван Николаевич
Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно