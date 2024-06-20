Бызов Иван Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бызов Иван Николаевич

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Бызова (Таскина) Соломия ПерфильевнаВычислено 1766 ст. г.р.
Дети
Бызова Ирина Ивановна16.04.1786 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1782 ст.

Жена: Бызова (Таскина) Соломия Перфильевна

Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия

Венчан крестьянин Иван Николаев Бызов крестьянина Ефима Таскина на дочери девице Соломониде первым браком.

Рождение ребёнка
16.04.1786 ст.

Дочь: Бызова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Бызова (Таскина) Соломия Перфильевна

Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия

16.04.1786 У крестьянина Ивана Николаева Бызова дочь Ирина. Восприемники: Крестьянин Яков Аверьянов Полежаев, крестьянина Николая Бызова жена Устина Алексеева.

Смерть
Неизвестно

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