Бызов Иван Николаевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Бызова (Таскина) Соломия ПерфильевнаВычислено 1766 ст. г.р.
Дети
Бызова Ирина Ивановна16.04.1786 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1782 ст.
Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.04.1786 ст.
Дочь: Бызова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Бызова (Таскина) Соломия Перфильевна
Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно