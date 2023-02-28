Васнецов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Васнецов Алексей Павлович
Мать: Васнецова н
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Васнецов Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Васнецов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Васнецов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьяконс. Суна Слоб. у. 1908, с. Хмелевка 1914, 1929 - арест