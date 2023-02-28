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Васнецов Василий Алексеевич

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Место рождения

Дерюшево, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Васнецов Алексей Павлович

Мать: Васнецова н

Дерюшево, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Васнецов Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Васнецов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Васнецов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Васнецов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Васнецова Лидия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьяконс. Суна Слоб. у. 1908, с. Хмелевка 1914, 1929 - арест
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