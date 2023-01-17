Васнецова н
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Васнецов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович
Дерюшево, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Васнецов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Васнецов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Васнецов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Агния Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович
Работа или профессия
Неизвестно