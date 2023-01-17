Васнецова н — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова н

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Васнецов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович

Дерюшево, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Васнецов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Васнецов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Васнецов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Агния Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
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