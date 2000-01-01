Васнецова Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Васнецов Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Васнецов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Васнецов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1908
Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1912