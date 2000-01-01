Васнецова Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецова Лидия Александровна

Васнецова Лидия Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Васнецов Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Васнецов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Васнецов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Васнецов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close