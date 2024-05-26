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Дуркин Иван Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

?.03.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Дуркин Абрам Поликарпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Изосим Иванович

Мать ребёнка: Ляпунова Пелагея Стахеевна

Абрамовка, Устьцилемский район, Автономная область Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпунова Пелагея Стахеевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Дуркин Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Ляпунова Пелагея Стахеевна

Рождение ребёнка
1897 или 1898

Сын: Дуркин Павел Иванович

Мать ребёнка: Ляпунова Пелагея Стахеевна

Смерть
?.03.1917

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