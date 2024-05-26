Дуркин Иван Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти?.03.1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Дуркин Абрам Поликарпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ляпунова Пелагея Стахеевна
Абрамовка, Устьцилемский район, Автономная область Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Ляпунова Пелагея Стахеевна
Рождение ребёнка
1897 или 1898
Мать ребёнка: Ляпунова Пелагея Стахеевна
Смерть
?.03.1917