Дуркин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897 или 1898
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 или 1898
Отец: Дуркин Иван Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дуркина Марфа Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1951