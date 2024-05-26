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Дуркин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897 или 1898

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 или 1898

Отец: Дуркин Иван Абрамович

Мать: Ляпунова Пелагея Стахеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Леонид Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Дуркин Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дуркин Кирилл Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дуркина Марфа Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1951

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