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Дуркин Абрам Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1800 по 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1800 по 1820

Отец: Дуркин Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Дуркин Иван Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин --- Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Семëн Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Никита Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Ефим Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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