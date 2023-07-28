Дуркин Абрам Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1800 по 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1800 по 1820
Отец: Дуркин Поликарп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуркин --- Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно