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Дуркин Кирилл Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

?.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Дуркин Иван Абрамович

Мать: Ляпунова Пелагея Стахеевна

Призыв на военную службу
1914
Демобилизация
20.07.1916
Рождение ребёнка
07.01.1923

Сын: Дуркин Василий Кириллович

Мать ребёнка: Дуркина Евдокия Кондратьевна

Призыв на военную службу
24.03.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Татьяна Кирилловна

Мать ребёнка: Дуркина Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Дуркина Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Ася Кирилловна

Мать ребёнка: Дуркина Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Дуркина Евдокия Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуркина Евдокия Кондратьевна

Смерть
?.03.1947
Лëг вздремнуть, уснул и замëрз. Нашли ограбленным на просеке Ираëль - Усть-Цильма
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