Дуркин Кирилл Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти?.03.1947
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Дуркин Иван Абрамович
Призыв на военную службу
1914
Демобилизация
20.07.1916
Рождение ребёнка
07.01.1923
Сын: Дуркин Василий Кириллович
Мать ребёнка: Дуркина Евдокия Кондратьевна
Призыв на военную службу
24.03.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Татьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Дуркина Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Дуркина Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Ася Кирилловна
Мать ребёнка: Дуркина Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Дуркина Евдокия Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1947
Лëг вздремнуть, уснул и замëрз. Нашли ограбленным на просеке Ираëль - Усть-Цильма