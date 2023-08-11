Дуркина Евдокия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1923
Сын: Дуркин Василий Кириллович
Отец ребёнка: Дуркин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дуркина Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Дуркин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Дуркин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Ася Кирилловна
Отец ребёнка: Дуркин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Дуркин Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно