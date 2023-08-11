Дуркина Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркина Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1923

Сын: Дуркин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Дуркин Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дуркина Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Дуркин Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Дуркин Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Ася Кирилловна

Отец ребёнка: Дуркин Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Дуркин Кирилл Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуркин Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно
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