Любимова Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Любимовъ Родионъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Любимовъ Тарасъ

Отец ребёнка: Любимовъ Родионъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1792

Сын: Любимовъ Данила

Отец ребёнка: Любимовъ Родионъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Родионъ

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