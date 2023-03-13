Любимова Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Любимовъ Родионъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1790
Сын: Любимовъ Тарасъ
Отец ребёнка: Любимовъ Родионъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1792
Сын: Любимовъ Данила
Отец ребёнка: Любимовъ Родионъ
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Родионъ