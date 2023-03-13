Любимовъ Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимовъ Данила

Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Любимовъ Родионъ

Мать: Любимова Ирина Иванова

Дурасовка
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