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(Любимова) Пелагея
(Любимова) Пелагея
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1785
Пол
Женский
Отец
Любимовъ Родионъ
1765 г.р.
Мать
Любимова Ирина Иванова
1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Любимовъ Родионъ
Мать:
Любимова Ирина Иванова
Дурасовка
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