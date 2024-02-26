Костина (Шибукова) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Шибукова) Мария Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1916

Дата смерти

20.01.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1916

Отец: Шибуков Мусий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1940

Сын: Костин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Костин Василий Иванович

Актобе, Казахстан
Рождение ребёнка
01.12.1946

Сын: Костин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Костин Василий Иванович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Василий Иванович

Москва, Россия
Смерть
20.01.1994
Москва, Россия
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