Костина (Шибукова) Мария Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1916
Дата смерти20.01.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1916
Отец: Шибуков Мусий
Рождение ребёнка
25.01.1940
Сын: Костин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Костин Василий Иванович
Актобе, Казахстан
Рождение ребёнка
01.12.1946
Сын: Костин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Костин Василий Иванович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костин Василий Иванович
Москва, Россия
Смерть
20.01.1994
Москва, Россия