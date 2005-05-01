Костин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Николай Васильевич

Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

01.12.1946

Дата смерти

01.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1946

Отец: Костин Василий Иванович

Мать: Костина Мария Моисеевна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.05.2005
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