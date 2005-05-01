Костин Николай Васильевич
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения01.12.1946
Дата смерти01.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1946
Отец: Костин Василий Иванович
Мать: Костина Мария Моисеевна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.05.2005