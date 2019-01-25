Костин Геннадий Васильевич
Место рожденияАктобе, Казахстан
Дата рождения25.01.1940
Дата смерти25.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1940
Отец: Костин Василий Иванович
Мать: Костина Мария Моисеевна
Актобе, Казахстан
Бракосочетание
04.03.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Рождение ребёнка
25.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Смерть
25.12.2010
Москва