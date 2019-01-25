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Костин Геннадий Васильевич

Место рождения

Актобе, Казахстан

Дата рождения

25.01.1940

Дата смерти

25.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1940

Отец: Костин Василий Иванович

Мать: Костина Мария Моисеевна

Актобе, Казахстан
Бракосочетание
04.03.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Рождение ребёнка
25.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Смерть
25.12.2010
Москва
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