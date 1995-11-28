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Рубин Григорий Залманович

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Место рождения

Россия, Рославль

Дата рождения

20.11.1920

Дата смерти

28.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920

Отец: Рубин Залман Калманович

Мать: Рубина Татьяна Израилевна

Россия, Рославль
Бракосочетание
27.10.1956

Жена: Антонова Юлия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.1959

Дочь: Падалко Татьяна

Мать ребёнка: Антонова Юлия

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.11.1995
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Москва, Ракитки
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