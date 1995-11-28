Рубин Григорий Залманович
Место рожденияРоссия, Рославль
Дата рождения20.11.1920
Дата смерти28.11.1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920
Отец: Рубин Залман Калманович
Россия, Рославль
Бракосочетание
27.10.1956
Жена: Антонова Юлия
Рождение ребёнка
24.01.1959
Дочь: Падалко Татьяна
Мать ребёнка: Антонова Юлия
Смерть
28.11.1995
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Москва, Ракитки