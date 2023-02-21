Рубин Залман Калманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Рубина Татьяна Израилевна
Россия, Рославль
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Рубина Татьяна Израилевна
Россия, Рославль
Рождение ребёнка
20.11.1920
Сын: Рубин Григорий Залманович
Мать ребёнка: Рубина Татьяна Израилевна
Россия, Рославль
Бракосочетание
После 1945
Смерть
1963