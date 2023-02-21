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Рубин Залман Калманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Рубин Калман Абрамович

Мать: Рубина Мария (Мирка) Гилелевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Рубин Павел Залманович

Мать ребёнка: Рубина Татьяна Израилевна

Россия, Рославль
Рождение ребёнка
1917

Сын: Рубин Иосиф Залманович

Мать ребёнка: Рубина Татьяна Израилевна

Россия, Рославль
Рождение ребёнка
20.11.1920

Сын: Рубин Григорий Залманович

Мать ребёнка: Рубина Татьяна Израилевна

Россия, Рославль
Бракосочетание
После 1945

Жена: Гескина Александра Моисеевна

Смерть
1963
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