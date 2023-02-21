Литвиненко Лонгин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Лонгин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1912

Дочь: Литвиненко Инна Лонгиновна

Мать ребёнка: Литвиненко Анна Георгиевна

Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Мещанин города Севастополь Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвиненко Анна Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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