Литвиненко Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1912

Дочь: Литвиненко Инна Лонгиновна

Отец ребёнка: Литвиненко Лонгин Андреевич

Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиненко Лонгин Андреевич

Смерть
Неизвестно
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