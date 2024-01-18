Кокарева (Коренкова) Ольга Васильевна
Место рожденияд. Михальцево
Дата рождения29.06.1902 ст.
Дата смерти19.04.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902 ст.
д. Михальцево
Рождение ребёнка
14.10.1924
Дочь: Бубнова Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Кокарев Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.01.1929
Сын: Кокарев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Кокарев Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.05.1932
Сын: Кокарев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Кокарев Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.09.1936
Дочь: Кукушкина Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Кокарев Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1968
Причина смерти: после продолжительной болезни