Кокарева (Коренкова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокарева (Коренкова) Ольга Васильевна

Место рождения

д. Михальцево

Дата рождения

29.06.1902 ст.

Дата смерти

19.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902 ст.

Отец: Коренков Василий Павлович

Мать: Коренкова Евдокия Ефимовна

д. Михальцево
Рождение ребёнка
14.10.1924

Дочь: Бубнова Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Кокарев Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.01.1929

Сын: Кокарев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Кокарев Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.05.1932

Сын: Кокарев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Кокарев Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.09.1936

Дочь: Кукушкина Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Кокарев Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокарев Сергей Дмитриевич

Смерть
19.04.1968
Причина смерти: после продолжительной болезни
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