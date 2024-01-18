Коренкова (Горшкова) Евдокия Ефимовна
Место рожденияд. Воронкино
Дата рожденияМежду 1878 и 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Между 1878 и 1879
Отец: Горшков Ефим (Евфимий) Иванович
д. Воронкино
Бракосочетание
25.05.1898 ст.
Рождение ребёнка
29.06.1902 ст.
Дочь: Кокарева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Коренков Василий Павлович
д. Михальцево
Рождение ребёнка
15.09.1904 ст.
Дочь: Трененкова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Коренков Василий Павлович
д. Михальцево
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Коренков Василий Павлович
Рождение ребёнка
25.08.1907 ст.
Дочь: Волкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Коренков Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коренков Василий Павлович
Смерть
Неизвестно