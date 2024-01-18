Коренкова (Горшкова) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренкова (Горшкова) Евдокия Ефимовна

Место рождения

д. Воронкино

Дата рождения

Между 1878 и 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1879

Отец: Горшков Ефим (Евфимий) Иванович

Мать: не указана

д. Воронкино
Бракосочетание
25.05.1898 ст.

Муж: Коренков Василий Павлович

Рождение ребёнка
29.06.1902 ст.

Дочь: Кокарева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Коренков Василий Павлович

д. Михальцево
Рождение ребёнка
15.09.1904 ст.

Дочь: Трененкова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Коренков Василий Павлович

д. Михальцево
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Коренков Василий Павлович

Рождение ребёнка
25.08.1907 ст.

Дочь: Волкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Коренков Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Коренков Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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