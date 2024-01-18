Коренков Василий Павлович
Место рожденияд. Михальцево
Дата рожденияМежду 1878 и 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1879
д. Михальцево
Бракосочетание
25.05.1898 ст.
Рождение ребёнка
29.06.1902 ст.
Дочь: Кокарева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Коренкова Евдокия Ефимовна
д. Михальцево
Рождение ребёнка
15.09.1904 ст.
Дочь: Трененкова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Коренкова Евдокия Ефимовна
д. Михальцево
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Коренкова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
25.08.1907 ст.
Дочь: Волкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Коренкова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коренкова Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно