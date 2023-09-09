Мосунова (Орехова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунова (Орехова) Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1927

Дата смерти

09.09.2023

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1927

Отец: Орехов Михаил Алексеевич

Мать: Орехова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосунов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
23.08.1953

Дочь: Трушкина (Мосунова) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Мосунов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
01.09.1957

Сын: Мосунов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Мосунов Алексей Павлович

Смерть
09.09.2023

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