Мосунова (Орехова) Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1927
Дата смерти09.09.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1927
Отец: Орехов Михаил Алексеевич
Мать: Орехова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1953
Дочь: Трушкина (Мосунова) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Мосунов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
01.09.1957
Сын: Мосунов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Мосунов Алексей Павлович
Смерть
09.09.2023