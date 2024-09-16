Орехова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1897
Дата смерти26.11.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орехов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Орехов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1927
Дочь: Мосунова (Орехова) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Орехов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Орехов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Шестакова (Орехова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Орехов Михаил Алексеевич
Смерть
26.11.1956