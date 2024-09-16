Орехова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1897

Дата смерти

26.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Орехов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
02.03.1927

Дочь: Мосунова (Орехова) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Орехов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Орехов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Орехов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Шестакова (Орехова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Орехов Михаил Алексеевич

Смерть
26.11.1956

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