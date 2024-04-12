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Афанасий Осипов

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1717

Дата смерти

08.05.1777 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Осип Евсеев

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1739

Жена: Евдокия Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Дарья Афанасьева

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1742

Сын: Яков Афанасьев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Елена Афанасьева

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ксения Афанасьева

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.05.1777 ст.
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
В МК по ошибке отчество "Мартынов"
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