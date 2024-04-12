Афанасий Осипов
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти08.05.1777 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Осип Евсеев
Бракосочетание
До 1739
Жена: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Дарья Афанасьева
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Яков Афанасьев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Елена Афанасьева
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ксения Афанасьева
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Смерть
08.05.1777 ст.
В МК по ошибке отчество "Мартынов"