Маланьин Григорий Андреевич
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения09.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1875
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1894
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.11.1900
Жена: Маланьина Ирина Мурылева
Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1904
Сын: Маланьин Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Маланьина Ирина Мурылева
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно