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Маланьин Григорий Андреевич

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

09.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1875

Отец: Маланьин Андрей Иванович

Мать: Маланьина Евдокия Степановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1894

Жена: Маланьина Матрена Багрова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.11.1900

Жена: Маланьина Ирина Мурылева

Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1904

Сын: Маланьин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Маланьина Ирина Мурылева

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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