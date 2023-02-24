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Маланьина Ирина Мурылева

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

18.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1882

Отец: Мурылев Иван Михайлович

Мать: Мурылева Ирина Ивановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
05.11.1900

Муж: Маланьин Григорий Андреевич

Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1904

Сын: Маланьин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Маланьин Григорий Андреевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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