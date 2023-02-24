Маланьина Ирина Мурылева
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения18.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1882
Отец: Мурылев Иван Михайлович
Мать: Мурылева Ирина Ивановна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
05.11.1900
Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1904
Сын: Маланьин Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Маланьин Григорий Андреевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно