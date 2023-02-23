Мурылева Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурылева Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1882

Дочь: Маланьина Ирина Мурылева

Отец ребёнка: Мурылев Иван Михайлович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурылев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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