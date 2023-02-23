Мурылев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурылев Иван Михайлович

Мурылев Иван Михайлович

avatar

Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1882

Дочь: Маланьина Ирина Мурылева

Мать ребёнка: Мурылева Ирина Ивановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурылева Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close