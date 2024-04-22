Белькова (Иванова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белькова (Иванова) Александра Ивановна

Место рождения

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

Дети

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ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902 ст.

Отец: Иванов Иван Васильевич

Мать: Иванова Павла Фёдоровна

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бельков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бельков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бельков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бельков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бельков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельков Леонид

Отец ребёнка: Бельков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельков Николай Александрович

Отец ребёнка: Бельков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельков Александр

Смерть
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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