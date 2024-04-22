Белькова (Иванова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902 ст.
Отец: Иванов Иван Васильевич
Мать: Иванова Павла Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельков Леонид
Отец ребёнка: Бельков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельков Николай Александрович
Отец ребёнка: Бельков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бельков Александр
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно