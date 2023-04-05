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((Никулина)) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Никулин Иван Николаевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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