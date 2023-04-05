(Никулина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1928
Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Никулин Александр Иванович
Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1920