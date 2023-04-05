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(Никулина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Никулин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
05.03.1928

Сын: Никулин Петр Иванович

Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Никулин Александр Иванович

Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Василий Иванович

Отец ребёнка: Никулин Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Иван Николаевич

Смерть
После 1920
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