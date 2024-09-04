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Мокров Гаврила Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1858 по 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1859

Отец: Мокров Семен Дмитриевич

Мать: Мокрова Марина или Ирина Ивановна

Бракосочетание
С 1876 по 1877

Жена: Мокрова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
С 1878 по 1879 ст.

Сын: Мокров Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Мокрова Наталья Степановна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Мокрова) Агриппина Гавриловна

Мать ребёнка: Мокрова Наталья Степановна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1887 ст.

Сын: Мокров Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Мокрова Наталья Степановна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
До 1888
Рождение ребёнка
08.07.1888 ст.

Дочь: (Мокрова) Ефимия Гавриловна

Мать ребёнка: Мокрова Наталья Степановна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.

Дочь: (Мокрова) Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Мать указана как Наталья Ивановна а не Наталья Степановна. Ошибка или вторая жена Гаврилы Семенова
Поручитель
09.01.1906 ст.
Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
Гаврила Семенов Мокров поручитель при браке Ивана Филиппова Митянина 18и лет и Дарьи Игнатьевой Митяниной (та же фамилия) 21 года
Смерть
Неизвестно

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