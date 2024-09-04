Мокров Гаврила Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1858 по 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1859
Бракосочетание
С 1876 по 1877
Рождение ребёнка
С 1878 по 1879 ст.
Сын: Мокров Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Мокрова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Мокрова) Агриппина Гавриловна
Мать ребёнка: Мокрова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
11.01.1887 ст.
Мать ребёнка: Мокрова Наталья Степановна
Военная служба
До 1888
Рождение ребёнка
08.07.1888 ст.
Дочь: (Мокрова) Ефимия Гавриловна
Мать ребёнка: Мокрова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.
Дочь: (Мокрова) Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Мать указана как Наталья Ивановна а не Наталья Степановна. Ошибка или вторая жена Гаврилы Семенова
Поручитель
09.01.1906 ст.
Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
Гаврила Семенов Мокров поручитель при браке Ивана Филиппова Митянина 18и лет и Дарьи Игнатьевой Митяниной (та же фамилия) 21 года
Смерть
Неизвестно